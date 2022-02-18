Отбиравшие под видом полицейских деньги волгоградцы получили реальные тюремные сроки

Прокуратура в суде добилась изменения условных сроков на реальные Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор вымогателям, которые представлялись полицейскими и заставляли прохожих отдавать им деньги. 24-летний Геннадий Закачурин и 23 летний Антон Григорьев в мае прошлого года увидели в пойме реки Царица молодого человека. Они представились полицейскими, надели на волгоградца наручники, угрожая применением насилия. Они потребовали перечислить на их банковский счет 120 тысяч рублей, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По такой же схеме преступники совершили вымогательство в июне 2021 года у еще двух волгоградцев. Вдобавок к наручникам они применяли слезоточивый газ и физическое воздействие. В итоге им перечислили 50 тысяч и 147,5 тысячи рублей. Вымогателей удалось поймать. Расследование проводили специалисты Следственного отдела по Ворошиловскому району города Следственного управления СКР по региону.

Ворошиловский районный суд Закачурину и Григорьеву дал по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. В зале суда их освободили из-под стражи. Прокуратура обжаловала приговор из-за его мягкости.

- Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда изменила приговор, назначив осужденным наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Григорьев взят под стражу в зале суда, Закачурин будет направлен в места лишения свободы после его задержания. Приговор вступил в законную силу, - отметили в прокуратуре.