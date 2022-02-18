В Волгограде солдат-срочник душил и избил стулом рядового в военном госпитале

Решивший продемонстрировать свою силу солдат проведет 3 месяца в дисциплинарной воинской части Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградский гарнизонный суд огласил приговор 25-летнему солдату-срочнику, который служит в воинской части в Волгограде. Михаил Саакян избил рядового. Произошло это 12 сентября 2021 года во время стационарного лечения. Солдат лежал в палате терапевтического отделения военного госпиталя и решил продемонстрировать свою силу над другим парнем. Саакян обхватил руками рядового за шею и произвел удушающий, а затем нанес 2 удара стулом с металлическим каркасом по животу и правому предплечью, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- В результате применённого Саакяном насилия рядовому, испытавшему физическую боль, а также унижение чести и достоинства, были причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков правой боковой поверхности живота и задней поверхности правого предплечья, не повлекших вреда здоровью, - отметили в пресс-службе судов.

Подсудимый признал вину. Гарнизонный военный суд отправил его на 3 месяца в дисциплинарную воинскую часть. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.