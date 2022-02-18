В Волгограде кондуктор выгнал из троллейбуса 13-летнего подростка

Сейчас выясняют, в каком троллейбусе 15-го маршрута это произошло. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде следственный комитет разбирается в истории, которая случилась накануне с 13-летним подростком. Родители мальчика заявили, что 16 февраля их ребенка высадили из троллейбуса на остановке Новороссийской. Сейчас и мэрия Волгограда, и следователи разбираются, как все было на самом деле. Предварительно, у мальчика не прошла оплата по карте, якобы из-за того, что на ней не было денег. Так это или нет, выяснит проверка. Пока не установлено, в каком конкретно троллейбусе это произошло.

Известно, что ребенка высадили в районе 15 часов. В этот день хоть и не было сильного мороза, но на улице еще зима. Родители говорят, что ребенку пришлось идти пешком около 7 километров.

- По данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, допустившие нарушение прав несовершеннолетнего, - заявили в пресс-службе следкома.

В администрации Волгограда «Комсомолке» подтвердили, что обращение на горячую линию по транспорту от родителей было. Проверку проводит комиссия из представителей департамента городского хозяйства и «Метроэлектротранса».

- В случае подтверждения фактов, изложенных в обращении, к виновным сотрудникам предприятия будут применены меры взыскания, - отметили в мэрии. – С сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» постоянно проводятся инструктажи о действиях в подобных ситуациях. Напомним, несмотря на то, что требование об оплате проезда или предъявление проездного билета в общественном транспорте обязательно для всех пассажиров, руководство транспортного предприятия настоятельно рекомендует своим кондукторам и водителям разбираться в каждой конкретной ситуации, особенно если речь идет о несовершеннолетних, и ни при каких обстоятельствах не высаживать детей, которые едут без сопровождения взрослых.