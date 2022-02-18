В Волгограде легковушка попала под «КамАЗ»: водитель погиб

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 18 февраля в Волгограде произошла смертельная авария. В 6.45 в Дзержинском районе на шоссе Авиаторов 63-летний водитель за рулем «Volkswagen Polo» двигался в сторону улицы Ангарской. Напротив дома №16 по шоссе Авиаторов он столкнулся с грузовым «КамАЗом», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Водителя легковушки скорая помощь экстренно повезла в больницу, но мужчина скончался в машине медиков. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, экипажи ГИБДД.