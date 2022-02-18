В Волгограде управляющую компанию оштрафовали за затопленный и сгнивший чердак

УК наказали штрафом в 40 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В доме №108 на улице Мачтозаводской в Красноармейском районе Волгограда протек чердак. В месте смыкания перекрытия и внешней стены образовалась дыра, через которую попадали снег и дождь. Из-за скопившейся на чердаке воды сгнили доски обрешетки, в одной из квартир протек потолок. Дефекты во время проверки выявили специалисты госжилнадзора, ответственна за нарушения управляющая компания ООО «Волгоградская сантехническая компания».

Как рассказали «КП-Волгоград» в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. ООО «Волгоградская сантехническая компания» наказали штрафом в 40 тысяч рублей.