Около 60 % УК оплатили долги за вывоз отходов после получения досудебных претензий от «Ситиматик-Волгоград»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

За один месяц практически 60 % управляющих организаций оплатили свои долги перед региональным оператором по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград». Специалисты компании в ходе работы по взысканию задолженности в декабре 2021 года направили около 100 досудебных претензий в адрес УК и ТСЖ, не плативших за услугу вывоза отходов от 3 месяцев до 1 года. Общая сумма долга по заявленным требованиям составляет более 6,5 млн. рублей. Одними из первых расплатились, например, ООО «УК «Жилищное хозяйство», ТСЖ «Флотилии-17», ООО «УК Зенит-сервис».

Досудебной работой на данный момент охвачено 100 % потребителей-должников. Специалисты компании постоянно применяют данный метод взыскания задолженности за коммунальную услугу, однако, несмотря на положительную динамику ряд недобросовестных управляющих организаций продолжают игнорировать обязанность вовремя оплачивать коммунальную услугу по вывозу отходов. В тройку анти-лидеров по накопленным перед регоператором долгам входят ООО «Алые паруса», ТСЖ «Голубая магистраль», ООО «Умный город». Со всеми организациями-должниками ведется активная работа в суде. И как показывает практика суд встаёт на сторону регоператора. При этом к сумме долга неплательщикам дополнительно приходится оплачивать госпошлину и исполнительный сбор.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки оплатить ее, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам «Ситиматик-Волгоград» по телефонам: контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00. В определенных случаях предоставляется рассрочка.

Напомним, что в настоящее время обслуживание клиентов в офисе «Ситиматик-Волгоград» на ул. Коммунистической, дом 40 производится по предварительной записи по телефону 8 (8442) 32-63-60. Также обязательным условием посещения является наличие QR-кода или справки об отрицательном ПЦР-тесте.