В Волгоградской области в лобовом столкновении иномарок на трассе пострадали 3 человека

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

3 человека пострадали в ДТП, которое устроили 2 иномарки в Калачевском районе. 17 февраля в 5.55 на трассе «Октябрьский-Шебалино» 32-летний водитель за рулем «Toyota Corolla» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Renault Duster» под управлением 43-летнего мужчины. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. От удара французская иномарка вылетела с дороги и перевернулась на крышу.

Травмы получили оба водителя, а также 46-летний пассажир «Renault». Скорая помощь увезла их в больницу.