В Волгоградской области подростки из-за девушки избили сверстника до реанимации

СК хочет забрать это дело у полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области компания подростков жестоко избила своего сверстника. Это произошло в Чернышковском районе еще 25 января. Предположительно, массовое избиение случилось из-за девочки. Обидчиков было трое, и били они так сильно, что ребенок оказался в больнице с тяжелыми травмами, в том числе головы. Сейчас расследованием этого дела занимается полиция, но следственный комитет ходатайствует о том, чтобы материалы передали им.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, материалы доследственной проверки хотят изъять в Суровикинский межрайонный следственный отдел. Уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего до сих пор не возбуждено.