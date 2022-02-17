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Происшествия17 февраля 2022 19:29

В Волгоградской области подростки из-за девушки избили сверстника до реанимации

15-летний мальчик оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и массой других повреждений
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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СК хочет забрать это дело у полиции.

СК хочет забрать это дело у полиции.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области компания подростков жестоко избила своего сверстника. Это произошло в Чернышковском районе еще 25 января. Предположительно, массовое избиение случилось из-за девочки. Обидчиков было трое, и били они так сильно, что ребенок оказался в больнице с тяжелыми травмами, в том числе головы. Сейчас расследованием этого дела занимается полиция, но следственный комитет ходатайствует о том, чтобы материалы передали им.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, материалы доследственной проверки хотят изъять в Суровикинский межрайонный следственный отдел. Уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего до сих пор не возбуждено.