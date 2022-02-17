«Пластиковый король» из Волгограда Роман Себекин получил 2 года тюрьмы

Роман получил тюремный срок. Фото: СОЦСЕТИ

Романа Себекина в Волгограде знают многие, особенно те, кто неравнодушен к проблемам экологии, разделению мусора и его переработке. Сегодня эти люди шокированы известием, что экоактивист получил реальный тюремный срок. Про проблемы, которые навалились на Себекина в виде уголовного дела, все знали, но надеялись, что Роману удастся выйти сухим из этой истории. Но дело серьезное. Романа обвинили в растрате грантовых средств, а по сути в мошенничестве. Приговор ему огласили 17 февраля в зале Пресненского районного суда Москвы.

Дело это очень длинное и запутанное. «КП-Волгоград» уже подробно разбиралась в этой истории. Тогда к защите Себекина подключились волгоградские общественники и уполномоченный по правам предпринимателя в регионе Ольга Устинова. Но и они развели руками. При всех положительных качества Романа, при том, что он делает очень важное, крутое, нужное для общества и экологии дело, взвалив на себя переработку пластика и производство из него разных предметов, в документах у него был полный бардак. Что ни в коем случае нельзя допускать, когда получаешь грантовые средства. Там нужно отчитываться за каждую копейку, Себекин этого сделать не смог. Следствие пришло к выводу, что выигранные в качестве гранта 5 миллионов Себекин потратил на личные нужды. Это считается мошенничеством в крупном размере.

Компания Романа Себекина уже объявила о приостановке приема пластика. Пластик со всех концов города волгоградцы везли на пункт сбора на улице Волочаевской, зная, что Себекин подарит ему вторую жизнь.

У Романа и его адвокатов есть время на то, чтобы подать апелляцию. В Волгограде начались акции поддержки «пластикового короля».