В Волгограде 4 района останутся без электричества 18 февраля

4 района останутся без света 18 февраля Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в конце рабочей недели 4 района останутся без электричества. Плановые отключения света 18 февраля коснутся более 30 улиц и двух СНТ. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение будет отсутствовать в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат дома №5, 7, 9 на улице Петра Гончарова, №30 на проспекте Металлургов. С 9.00 до 16.00 свет отключат в домах №4, 6, 8 в переулке Аэропортовском, №5 на улице Гуртьева, №8, 10 на улице Титова, 6, 8, 10.

В Советском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 на улице 35-й Гвардейской Дивизии, 38, 40, 42, 44. С 10.00 до 17.00 обесточат улицы Крутую, Курганную, Дубравную, Парковую, Звездную, Высотную, Виноградную, Венскую, Мариинскую, Иверскую, Черемуховой, Дунайскую, Княгинскую, Окольную, Дунайскую, бульвар Сиреневый, СНТ Звезда-2, СНТ Звезда-1.

В Красноармейском районе с 12.00 до 17.00 электричество отключат в доме №1 на проспекте Героев Сталинграда. С 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители следующих адресов: ул. Мачтозаводская, 2а, 2б, 2-14; ул. Глубинная, 1а, 1-13, 2а, 2б, 2-14; ул. Лениногорская, 1а, 1б, 1-13, 2а, 2-16; ул. Перископская, 35-45, 44-46. Улицы Каменец-Подольскую, Горностаевскую, Островную, Лисичанскую, Зеленоградскую, переулок Зеленоградский оставят без электроэнергии с 10.00 до 17.00.

В Ворошиловском районе с 10.00 до 17.00 света не будет на улицах Тирольской, Купавинской, Рублева, Тарханской.