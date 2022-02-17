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Происшествия17 февраля 2022 14:26

На юге Волгограда в гараже нашли тело молодого мужчины

Волгоградский следком проводит проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Проводится проверка.

Проводится проверка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне, 16 февраля, в гаражно-строительном кооперативе «Тюльпан» в Кировском районе Волгограда охранник обнаружил тело мужчины. Как выяснили приехавшие на место преступления следователи, погибшему 33 года и, по всей вероятности, умер он не своей смертью. Об этом свидетельствуют травмы на теле. Но окончательную причину гибели установит судмедэксперт.

В пресс-службе СУ СУР по Волгоградской области подтвердили факт нахождения тела молодого мужчины. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.