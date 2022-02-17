На юге Волгограда в гараже нашли тело молодого мужчины

Проводится проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне, 16 февраля, в гаражно-строительном кооперативе «Тюльпан» в Кировском районе Волгограда охранник обнаружил тело мужчины. Как выяснили приехавшие на место преступления следователи, погибшему 33 года и, по всей вероятности, умер он не своей смертью. Об этом свидетельствуют травмы на теле. Но окончательную причину гибели установит судмедэксперт.

В пресс-службе СУ СУР по Волгоградской области подтвердили факт нахождения тела молодого мужчины. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.