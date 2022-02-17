У волгоградцев на счетах в банках хранится более 306 миллиардов рублей

На банковских счетах волгоградцев хранится более 306 миллиардов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Многие жители Волгограда и области предпочитают хранить свои деньги в банках. И общая сумма сбережений внушительная. На начало января 2022 года на банковских счетах волгоградцев хранится 306,1 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом эта сумма увеличилась на 4,5%. Как рассказали «КП-Волгоград» в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, рост сбережений ускорился с осени 2021 года после увеличения процентных ставок по вкладам.

На счетах корпоративного сектора за год число средств увеличилось на 23%. Это объясняется ростом депозитов юридических лиц: за год более чем на 71% - до 25,6 миллиарда рублей.

- Притоку сбережений жителей и бизнеса региона в банковский сектор способствовали высокие процентные ставки по депозитам физических и юридических лиц. Финансовые организации меняли условия своих предложений вслед за повышением ключевой ставки. Банк России с марта 2021 года по февраль 2022 года поднял ее с 4,25% до 9,5%, - рассказал управляющий Отделением по Волгоградской области Южного ГУ Банка России Михаил Белов.

Общий объем средств клиентов, привлеченных волгоградскими банками, составил почти 424 миллиарда рублей. Сумма выросла на 11%.

В 2021 году жителям было выдано кредитов на общую сумму 261 миллиарда рублей - на 32% больше, чем годом ранее. В ипотеку волгоградцы взяли 27 тысячи кредитов на сумму 62 миллиарда рублей (прирост 23%). В среднем жители Волгоградской области в декабре 2021 года брали ипотеку на 21,5 года под 7,9%.