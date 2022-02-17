47-летняя волгоградка отдала мошенникам 1,8 миллиона рублей

Волгоградцев призывают не вести телефонные разговоры с незнакомцами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают обманывать наивных людей, зарабатывая миллионы. Только за сутки двое жителей Волгограда обогатили преступников на 3,3 миллиона. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 1,8 миллиона аферистам перевела 47-летняя женщина из Центрального района. Волгоградке поступил звонок, якобы сотрудник банка напугал, что на нее оформлен кредит, и попросил совершить операции перевода. Вторим потерпевшим стал 60-летний электромонтер из Красноармейского района. Он мечтал заработать на бирже, но лишился 1,5 миллиона.

- Полиция настоятельно рекомендует не вступать в диалог с незнакомцами, представляющимися сотрудниками финансовых организаций. Не стоит доверять незнакомым лицам, пытающимся убедить в быстром получении «лёгких» денег. Если Вам позвонили по телефону неизвестные с предложением сыграть на бирже для пополнения своего капитала - прекратите общение, - посоветовали волгоградцам в областном Главке МВД.