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Происшествия17 февраля 2022 13:06

47-летняя волгоградка отдала мошенникам 1,8 миллиона рублей

А 60-летний электромонтер, мечтая заработать на бирже, обогатил аферистов на 1,5 миллиона
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Волгоградцев призывают не вести телефонные разговоры с незнакомцами.

Волгоградцев призывают не вести телефонные разговоры с незнакомцами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают обманывать наивных людей, зарабатывая миллионы. Только за сутки двое жителей Волгограда обогатили преступников на 3,3 миллиона. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 1,8 миллиона аферистам перевела 47-летняя женщина из Центрального района. Волгоградке поступил звонок, якобы сотрудник банка напугал, что на нее оформлен кредит, и попросил совершить операции перевода. Вторим потерпевшим стал 60-летний электромонтер из Красноармейского района. Он мечтал заработать на бирже, но лишился 1,5 миллиона.

- Полиция настоятельно рекомендует не вступать в диалог с незнакомцами, представляющимися сотрудниками финансовых организаций. Не стоит доверять незнакомым лицам, пытающимся убедить в быстром получении «лёгких» денег. Если Вам позвонили по телефону неизвестные с предложением сыграть на бирже для пополнения своего капитала - прекратите общение, - посоветовали волгоградцам в областном Главке МВД.