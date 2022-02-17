Росавиация дала допуск на полеты из Волгограда в Тунис

Росавиация дала допуск на полеты из Волгограда в 3 города Туниса Фото: Эдуард Пальгунов

Федеральное агентство воздушного транспорта 17 февраля опубликовало приказ о допуске перевозчиков к международным рейсам. Новые рейсы за границу могут появиться и из Волгограда. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный Росавиацией документ, авиакомпания «Азур Эйр» получила допуск на полеты из «Гумрака» в 3 города Туниса. Перевозчик при желании может совершать рейсы в Монастир, Энфиду и Джербу 2 раза в неделю в каждом направлении.

Также допуск на полеты в Тунис авиакомпании получили и из других российских городов. В данный момент прямого авиасообщения между странами нет. Допуск Росавиации не гарантирует начало прямых перелетов, это право перевозчика, которым он может воспользоваться при возобновлении рейсов.