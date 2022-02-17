В психиатрической больнице под Волгоградом нашли тело пациента

Сотрудники «Волгоградской областной психиатрической больницы №1» в Калачевском районе обнаружили тело 85-летнего пациента. Как сообщил «КП-Волгоград» собственный источник, мужчина покончил с собой. В медучреждении он находился на плановом лечении.

- Пациент регулярно обследовался, не вызвал подозрений к тревожному поведению. В учреждении неукоснительно соблюдаются правила безопасности, обходы, в том числе и ночью проводятся каждый час. Назначена внутренняя проверка, проводятся следственные действия, - уточнили в лечебном учреждении.