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Происшествия17 февраля 2022 11:34

В психиатрической больнице под Волгоградом нашли тело пациента

Пожилой мужчина совершил суицид
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Сотрудники «Волгоградской областной психиатрической больницы №1» в Калачевском районе обнаружили тело 85-летнего пациента. Как сообщил «КП-Волгоград» собственный источник, мужчина покончил с собой. В медучреждении он находился на плановом лечении.

- Пациент регулярно обследовался, не вызвал подозрений к тревожному поведению. В учреждении неукоснительно соблюдаются правила безопасности, обходы, в том числе и ночью проводятся каждый час. Назначена внутренняя проверка, проводятся следственные действия, - уточнили в лечебном учреждении.