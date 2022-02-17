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Происшествия17 февраля 2022 10:17

Из горящего кафе в центре Волгограда эвакуировали посетителей

ЧП произошло в заведении на улице Комсомольской
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 16 февраля, из кафе на улице Комсомольской №4 в центре Волгограда из-за пожара эвакуировали около 15 посетителей. ЧП произошло в 12.23 – в это время очевидцы позвонили в экстренные службы. На место выехали пожарные расчеты 3-ой пожарной части. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь охватил площадь два квадратных метра.

- На улице Комсомольской в трехэтажном здании горели вещи. Пожарные расчеты ликвидировали горение в 12.33. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.