Мировые суды Волгоградской области в 2021 году рассмотрели 663 тысячи дел

Итоги работы судов региона в 2021 году подвели на совещании губернатор и председатель облсуда Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вопросы работы судов общей юрисдикции обсудили на совещании, в котором приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель облсуда Алексей Глухов. Во время видеоселектора с судьями были подведены итоги 2021 года и обсуждались планы на текущий. В частности, речь шла о внедрении информационных технологий в судебную систему.

В прошлом году мировые судьи региона рассмотрели свыше 663 тысячи дел, в среднем каждый судья рассмотрел 437 дел в месяц. В работу мировых судей продолжается внедрение информационных технологий. Судебные участки области включены в государственную систему «Правосудие», предоставляющей свободную информацию о судебном делопроизводстве.

- В текущем году новая система пройдет тестирование и будет доступна для всех 145 мировых судей, что позволит жителям Волгоградской области участвовать в работе судов в дистанционном формате, а самим судьям и их аппаратам быстро и эффективно осуществлять межведомственное электронное взаимодействие, - отметил губернатор Андрей Бочаров.

Также во время совещания было уделено внимание зарплатам судей. Губернатор заявил, что в ближайшее время мировые судьи должны иметь сопоставимые оклады с федеральными коллегами.

- Необходимо, чтобы заработная плата работников аппарата мировых судей Волгоградской области сравнялась с федеральными выплатами уже в течение 2022-2023 годов, - сообщил глава региона.