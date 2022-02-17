Волгоградский суд отменил решение о признании песни группы «Порнофильмы» экстремисткой

Фото: объединенная пресс-служба облсудов.

В четверг, 17 февраля, Волгоградский областной суд отменил решение Дзержинского райсуда о признании песни «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» экстремисткой. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, 23 сентября прошлого года зампрокурора региона, решив защитить интересы «неопределенного круга лиц», написал исковое заявление на популярную панк-группу, требуя запретить эту песню к распространению. Служитель Фемиды поддержал его позицию. Произведение запретили. Однако музыканты подали апелляционную жалобу. Теперь у них появилась надежда оспорить решение суда.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, пришёл к выводу, что судом первой инстанции были допущены процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Решение Дзержинского районного суда отменено. Апелляционная инстанция направила административное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, - уточнили в пресс-службе волгоградских судов.