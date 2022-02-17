В Волгоградской области за сутки сгорели 5 автомобилей

16 февраля в Волгоградской области сгорели 3 легковушки и 2 большегруза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде и области 16 февраля сгорели сразу 5 автомобилей. Огнем были охвачены 3 легковушки и 2 грузовые машины. К счастью, обошлось без пострадавших. На трассе Р-228 в Дубовском районе в 9.49 вспыхнул «МАЗ 631019» с прицепом. Горели покрышка и тент. Пожарные потушили огонь в 10.08. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, предполагаемая причина пожара - неисправность систем механизмов и узлов транспортных средств. По этой же причине мог загореться самосвал «Shacman» на улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе, у которого горел моторный отсек. Для тушения спасателям потребовалось менее 5 минут.

В Николаевске вспыхнули моторный отсек и панель приборов автомобиля «ВАЗ 2112». Возможная причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности. На улице Космонавтов в Дзержинском районе огнем был охвачен «Pontiac Vibe», а на улице 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском - «ВАЗ 2115». Машины загорелись из-за короткого замыкания электропроводки.