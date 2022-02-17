Волгоградские следователи раскрыли убийство 20-летней давности

Главного подозреваемого арестовали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи раскрыли убийство 28-летнего жителя города-героя, совершенное в 1999 году. В августе в Волге нашли тело мужчины, возбудили уголовное дело, но тогда убийце удалось скрыться. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, специальная аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет подняла материалы. Вместе с коллегами областного Главка МВД допросили основного свидетеля и вычислили подозреваемого.

- В ходе оперативных мероприятий местонахождение предполагаемого фигуранта удалось установить на территории города Москва, после чего он задержан и доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий, - уточнили в следкоме.

Фигурант пояснил, что убил ради денег и вещей. Его взяли под стражу, дело расследуется.