В Волгограде водитель сбил 16-летнюю девушку и скрылся

В Волгограде во второй раз за неделю водитель уехал с места аварии, сбив пешехода Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые водители пренебрегают Правилами дорожного движения, в том числе на пешеходных переходах. Накануне, 16 февраля, в 8.00 на малом проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда неизвестный автомобилист, который ехал со стороны проспекта Металлурга в сторону улицы 39-й Гвардейской, сбил 16-летнюю девушку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, водитель после ДТП скрылся, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Котовском районе в 7.40 среды под колеса машины попала 9-летняя девочка. Она переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал 36-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2111», двигавшийся по улице Зеленой. Школьницу доставили в больницу.

Напомним, 14 февраля 31-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Красноармейском районе. Виновник скрылся с места ДТП.