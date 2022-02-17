Под Волгоградом браконьера лишили охотничьего билета за ролик на YouTube

Судья лишил охотника билета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старополтавский мировой суд лишил местного жителя охотничьего билета за эпизод браконьерства. Нарушитель сам себя скомпрометировал, выложив на YouTube видеоролик с доказательствами. Запись под названием «Открытие весенней охоты… Ждали уток, а прилетели гуси» нашли инспекторы подведомственного облкомприроды учреждения «Волгоградоблохота».

- Автор опубликованного видео во время весенней охоты на пернатых в охотугодье «Верхнеерусланское», на реке «Соленая Куба» нарушил правила и сроки охоты и добыл запрещенного к отстрелу весной пять особей серого гуся, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

Помимо того, что браконьер сдал билет, он уже возместил нанесенный природе ущерб – выплатил в казну 15 тысяч рублей штрафа.