Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 6:27

В Волгограде скончался мастер спорта СССР по самбо Геннадий Стеганцев

В конце февраля ему исполнилось бы 72 года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Волгоградская спортивная федерация самбо

Фото: Волгоградская спортивная федерация самбо

В Волгограде не стало легендарного спортсмена, мастера спорта СССР по самбо Геннадия Стеганцева. Ветеран борьбы скончался 15 февраля после продолжительной болезни, сообщили в Волгоградской спортивной федерации самбо. 27 февраля ему бы исполнилось 72 года. За свою карьеру Геннадий Стеганцев завоевал множество наград. Он был чемпионом Вооруженных Сил СССР, призером молодежного первенства СССР, неоднократным чемпионом всесоюзных турниров, победителем первенств России, чемпионатов России, ЦС «Динамо».

- Геннадий Васильевич был не только спортсмен-самбист, мастер своего дела, с уникальной техникой борьбы, которая не оставляла ни единого шанса сопернику на победу, но и хорошим добрым человеком и преданным другом. Для него государственные и общественные интересы всегда были приоритетнее личных, - отметили в Волгоградской спортивной федерации самбо.

Геннадий Стеганцев служил в органах внутренних дел, он был подполковником милиции. Был награжден Орденом «Красной Звезды».

Похороны состоятся в пятницу, 18 февраля, на Димитриевском (Центральном) кладбище в 14-00. Желающих проститься с Геннадием Стеганцевым просят собраться у церкви.