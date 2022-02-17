В Волгограде скончался мастер спорта СССР по самбо Геннадий Стеганцев

Фото: Волгоградская спортивная федерация самбо

В Волгограде не стало легендарного спортсмена, мастера спорта СССР по самбо Геннадия Стеганцева. Ветеран борьбы скончался 15 февраля после продолжительной болезни, сообщили в Волгоградской спортивной федерации самбо. 27 февраля ему бы исполнилось 72 года. За свою карьеру Геннадий Стеганцев завоевал множество наград. Он был чемпионом Вооруженных Сил СССР, призером молодежного первенства СССР, неоднократным чемпионом всесоюзных турниров, победителем первенств России, чемпионатов России, ЦС «Динамо».

- Геннадий Васильевич был не только спортсмен-самбист, мастер своего дела, с уникальной техникой борьбы, которая не оставляла ни единого шанса сопернику на победу, но и хорошим добрым человеком и преданным другом. Для него государственные и общественные интересы всегда были приоритетнее личных, - отметили в Волгоградской спортивной федерации самбо.

Геннадий Стеганцев служил в органах внутренних дел, он был подполковником милиции. Был награжден Орденом «Красной Звезды».

Похороны состоятся в пятницу, 18 февраля, на Димитриевском (Центральном) кладбище в 14-00. Желающих проститься с Геннадием Стеганцевым просят собраться у церкви.