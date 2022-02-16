В Волгограде от ковида умер 20-летний пациент

За весь период пандемии от ковида скончались 6173 жителей региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20-летний молодой человек, приехавший в Волгоград из Москвы, скончался от новой коронавирусной инфекции. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава, пациента госпитализировали уже в тяжелом состоянии. Волгоградские врачи приложили все усилия, чтобы спасти его, но, к сожалению, он не выжил.

Добавим, что 16 февраля в оперштабе сообщили о 14 летальных случаях за сутки. Среди умерших 6 мужчин (в возрасте 20, 69, 71, 72, 73, 89 лет) и 8 женщин (в возрасте 65, 73, 74, 77, 80, 83, 84, 93 лет).

За весь период пандемии от ковида скончались 6173 жителей региона.