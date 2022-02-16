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Общество16 февраля 2022 14:30

В Волгоградской области 17 февраля потеплеет до +7

Ночью местами температура воздуха упадет до -15
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В четверг может лечь туман

В четверг может лечь туман

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области держится погода, при которой температура воздуха скачет как на качелях. В ближайшие сутки столбики термометров в регионе будут колебаться между отметками -15 и +7 градусов. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, 17 февраля в Волгограде и области переменная облачность, без существенных осадков. В отдельных районах будут туманы, гололедно-изморозевые явления. Южный, юго-восточный ветер подует со скоростью 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

По области температура воздуха составит ночью -2...-7º, в северных районах при прояснении -10...-15º, днем -2...+3º, местами до +7º. В Волгограде в ночь на четверг -3...-5º, днем +1...+3º.