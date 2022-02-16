В Волгограде мужчина пытался зарезать своего знакомого

Пострадавший получил не менее двух ударов ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде Следственный комитет возбудил уголовное дело на 46-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство. 15 февраля у волгоградца дома в Кировском районе был его 63-летний знакомый, с которым они употребляли алкогольные напитки. Во время застолья случился конфликт, более молодой мужчина решил убить гостя. Он взял нож и нанес им не менее двух ударов в область груди и живота, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Раненный сумел позвонить своему сыну, которому рассказал о случившемся и попросил вызвать скорую. Сейчас пострадавший в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время подозреваемого суд должен отправить в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.