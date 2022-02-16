В Волгоградской области медики спасли задыхающегося ребенка

Волгоградские медики отправились спасать ребенка на вертолете. Фото: Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25.

Волгоградские врачи по-настоящему спасли 2-летнего ребенка, который едва не задохнулся. Малыш стал с трудом дышать из-за оказавшегося инородного тела в верхних дыхательных путях. Это случилось еще в январе в Старополтавском районе. Мальчик поступил в ЦРБ, врачи которой срочно обратились к специалистам санитарной авиации 25-й больницы. Малыш был в состоянии средней степени тяжести и в любой момент все могло измениться в худшую сторону, рассказали «КП-Волгоград» в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25.

Вертолет с медиками отправился в Старополтавский район. Они прибыли вовремя, потому как состояние ребенка ухудшалось. У него нарастала дыхательная недостаточность, отдышка, угнетенность сознания.

- Вместе с персоналом АРО ЦРБ, была начата экстренно интенсивная терапия в виде обеспечения проходимости верхних дыхательных путей, интубации трахеи, перевод пациента на ИВЛ, медикаментозная терапия. При осмотре видимых участков дыхательных путей инородное тело не визуализировалось, но оно там определенно было, - отметили в медучреждении.

Была серьезная угроза жизни, счет шел буквально на минуты. Детский хирург выполнил бронхоскопию. Из бифуркации трахеи врачи извлекли большую семечку подсолнечника, хотя предполагалось, что малыш проглотил часть 3D-ручки. Утром состояние маленького пациента стабилизировалось, его синхронизировали с аппаратом ИВЛ и транспортировали в Волгоград в детскую больницу №7. Благодаря усилиям персонала ЦРБ, двум реанимационным бригадам санавиации, детского хирурга-эндоскописта и пилота угроза жизни ребенка миновала.