«Решение не принято»: волгоградские власти не подтвердили ликвидацию маршруток Волгоград – Волжский

Волжане переживают, что проезд с пересадками их просто разорит. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Слухи о скором сокращении или вообще закрытии маршрутов, которыми ежедневно пользуются тысячи волгоградцев и волжан, будоражат социальные сети уже не первую неделю. Обеспокоенные жители двух городов пересказывают друг другу новости о том, что в скором времени их ждут огромные неудобства. Мол, ряд маршруток Волгоград – Волжский власти собираются закрыть или сократить. Обсуждают волгоградцы изменение маршрутов 160, 260, 123 и 159. По слухам, все пригородне маршрутки из Волжского с 1 апреля 2022 года будут ходить только до Тракторного, а там людям придется пересаживаться на городской транспорт – муниципальные трамваи, троллейбусы и автобусы.

«КП-Волгоград» обратилась за разъяснениями в областной комитет транспорта и дорожного хозяйства. Чиновники были очень лаконичны, не подтвердив эту новость, но и не опровергнув.

- В настоящее время никаких дополнительных решений по изменению маршрутов не принято. Лицензии перевозчиков обслуживающих маршруты 160, 260, 123 и 159 продолжают действовать, количество подвижного состава остается прежним.

О том, что такого не произойдет в будущем, чиновники не сказали. Значит, у пассажиров и перевозчиков есть повод опасаться за свое будущее и комфортное передвижение между домом и работой, учебой. Тем более что сделать пересадочные узлы для пригородного транспорта – идея не новая, ее высказывали уже сотни раз, и напоминают об этом каждый год. Напомним, чиновники обещали, что жители Городище и северных районов смогут доезжать только до остановки ЖБИ или Хорошева в Дзержинском районе, где им придется пересаживаться на другой, городской транспорт. Жителей Волжского по этому же плану собирались довозить только до Тракторного, пассажиров из Светлоярского района – до Красноармейского.