Волгоградские предприятия вывели регион в лидеры благодаря росту производительности труда

Сотрудники волгоградских предприятий проходят обучение, чтобы работать плодотворнее. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Плодотворность рабочих волгоградских предприятий за последний год выросла настолько, что Волгоградская область выбилась в лидеры нацпроекта «Производительность труда». Об этом 16 февраля сообщило Минэкономразвития РФ. В министерстве подвели итоги и оценили экономические показатели 49 регионов, которые участвуют в этом нацпроекте. Выше всего (больше, чем на 5%) производительность труда выросла в 12 регионах страны, включая Волгоградскую область. То есть на наших предприятиях научились за определенную единицу времени выпускать больше товаров, чем раньше. Лидерами стали те регионы, где больше предприятий с выросшим показателем производительности.

Увеличивать производительность труда нашим предприятиям помогают эксперты федерального и регионального центра компетенций, отмечает председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова. Они внедряют бережливые технологии, обучают сотрудников.

- Предприятия-участники нацпроекта могут получить налоговые преференции, привлечь льготные займы до 300 млн рублей под 1% годовых на срок до 5 лет. 15 предприятий региона воспользовались такой возможностью, — отметила Быкадорова.