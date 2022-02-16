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Экономика16 февраля 2022 11:21

Волгоградские предприятия вывели регион в лидеры благодаря росту производительности труда

Область попала в число 12 регионов, где работники предприятий трудятся плодотворнее всего
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Сотрудники волгоградских предприятий проходят обучение, чтобы работать плодотворнее.

Сотрудники волгоградских предприятий проходят обучение, чтобы работать плодотворнее.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Плодотворность рабочих волгоградских предприятий за последний год выросла настолько, что Волгоградская область выбилась в лидеры нацпроекта «Производительность труда». Об этом 16 февраля сообщило Минэкономразвития РФ. В министерстве подвели итоги и оценили экономические показатели 49 регионов, которые участвуют в этом нацпроекте. Выше всего (больше, чем на 5%) производительность труда выросла в 12 регионах страны, включая Волгоградскую область. То есть на наших предприятиях научились за определенную единицу времени выпускать больше товаров, чем раньше. Лидерами стали те регионы, где больше предприятий с выросшим показателем производительности.

Увеличивать производительность труда нашим предприятиям помогают эксперты федерального и регионального центра компетенций, отмечает председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова. Они внедряют бережливые технологии, обучают сотрудников.

- Предприятия-участники нацпроекта могут получить налоговые преференции, привлечь льготные займы до 300 млн рублей под 1% годовых на срок до 5 лет. 15 предприятий региона воспользовались такой возможностью, — отметила Быкадорова.