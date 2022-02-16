Под Волгоградом судят коммерсанта, обвиняемого в гибели 11-летнего ребенка

Вскоре мужчина предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Котовском районе перед судом предстанет 64-летний директор коммерческой фирмы, подозреваемого в гибели 11-летнего ребенка от угарного газа. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону, организация, которую возглавлял обвиняемый, занималась монтажом, ремонтом и обслуживанием систем дымоудаления. Его сотрудники проверяли жилые дома на улице Мира Котово. Должны были очистить от сажи дымоходы и привести в порядок вентиляцию. Однако в 2019 году в одной из квартир мальчик отравился угарным газом и скончался.

- Ввиду предоставления злоумышленником ненадлежащих услуг, в мае 2019 года в одной из квартир дома по улице Мира города Котово в результате отравления угарным газом скончался 11-летний мальчик, - уточнили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Уголовное дело передали с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в суд.