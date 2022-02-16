Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт16 февраля 2022 10:38

«Ротор» сыграл вничью на «Титанике»

Волгоградская команда разошлась миром на сборах с клубом из Узбекистана
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: СК "Ротор"

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» на сборах в Турции провел очередной контрольный матч. В Белеке на стадионе с названием «Титаник Делюкс» волгоградская команда 16 февраля встречалась с представителем чемпионата Узбекистана «Андижаном». Победитель в игре выявлен не был, финальный свисток зафиксировал счет 2:2.

В составе «Ротора» забитые мячи в активе Романа Минаева и Сергея Серченкова. Всего на текущих зимних сборах подопечные Артема Куликова провели уже 7 спаррингов, в которых одержали 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Сезон для сине-голубых возобновится 3 марта. В этот день «Ротор» в Казани сыграет с «Рубином» в рамках 1/8 финала Кубка России.