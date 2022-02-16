«Ротор» сыграл вничью на «Титанике»

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» на сборах в Турции провел очередной контрольный матч. В Белеке на стадионе с названием «Титаник Делюкс» волгоградская команда 16 февраля встречалась с представителем чемпионата Узбекистана «Андижаном». Победитель в игре выявлен не был, финальный свисток зафиксировал счет 2:2.

В составе «Ротора» забитые мячи в активе Романа Минаева и Сергея Серченкова. Всего на текущих зимних сборах подопечные Артема Куликова провели уже 7 спаррингов, в которых одержали 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Сезон для сине-голубых возобновится 3 марта. В этот день «Ротор» в Казани сыграет с «Рубином» в рамках 1/8 финала Кубка России.