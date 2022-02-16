В Волгограде снесут аварийный многоквартирный дом

В Волгограде снесут аварийный дом. Фото: Архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде снесут многоквартирный дом в поселке Гули Королевой в Советском районе. Инспекция госжилнадзора обследовала техническое состояние здания по адресу улица Мостового, 5. 2-этажку признали аварийной и непригодной для проживания. Как рассказали «КП-Волгоград» в инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области, заключение о техническом состоянии дома было направлено в администрацию Советского района.

Межведомственная комиссия районной администрации приняла основания, которые подтверждают, что дом на улице Мостового является аварийным. Здание будет снесено.