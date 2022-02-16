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Общество16 февраля 2022 10:17

В Волгограде снесут аварийный многоквартирный дом

2-этажку в отдаленном поселке признали опасной для жилья
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгограде снесут аварийный дом. Фото: Архив "КП".

В Волгограде снесут аварийный дом. Фото: Архив "КП".

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде снесут многоквартирный дом в поселке Гули Королевой в Советском районе. Инспекция госжилнадзора обследовала техническое состояние здания по адресу улица Мостового, 5. 2-этажку признали аварийной и непригодной для проживания. Как рассказали «КП-Волгоград» в инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области, заключение о техническом состоянии дома было направлено в администрацию Советского района.

Межведомственная комиссия районной администрации приняла основания, которые подтверждают, что дом на улице Мостового является аварийным. Здание будет снесено.