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Происшествия16 февраля 2022 9:51

Под Волгоградом на пенсионерку возбудили уголовное дело за жестокое убийство хаски

Женщину подозревают в нарушении сразу двух статей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Хаски считают самой доброй породой.

Хаски считают самой доброй породой.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгоградской области полиция возбудила уголовное дело по двум статьям в отношении 73-летней жительницы хутора Провоторовский – пенсионерку подозревают в жестоком убийстве породистой собаки. Заявление еще в январе написала хозяйка хаски по кличке Цезарь. По ее словам, 4 января ее мама выгуливала домашнего питомца на улице. Собака сорвалась с поводка и подбежала к пожилой женщине.

«Она оглушила его лопатой, привязала тросом у себя во дворе и на протяжении около получаса избивала с особой жестокостью, пока не забила насмерть. После этого завернула в мусорный пакет и выбросила на улицу», - написала хозяйка собаки в соцсетях, прося помощи.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, уголовное дело по двум статьям (жестокое обращение с животными и умышленное уничтожение чужого имущества) расследуется.