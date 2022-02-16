Под Волгоградом на пенсионерку возбудили уголовное дело за жестокое убийство хаски

Хаски считают самой доброй породой. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгоградской области полиция возбудила уголовное дело по двум статьям в отношении 73-летней жительницы хутора Провоторовский – пенсионерку подозревают в жестоком убийстве породистой собаки. Заявление еще в январе написала хозяйка хаски по кличке Цезарь. По ее словам, 4 января ее мама выгуливала домашнего питомца на улице. Собака сорвалась с поводка и подбежала к пожилой женщине.

«Она оглушила его лопатой, привязала тросом у себя во дворе и на протяжении около получаса избивала с особой жестокостью, пока не забила насмерть. После этого завернула в мусорный пакет и выбросила на улицу», - написала хозяйка собаки в соцсетях, прося помощи.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, уголовное дело по двум статьям (жестокое обращение с животными и умышленное уничтожение чужого имущества) расследуется.