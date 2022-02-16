В Волгограде и Волжском построят зарядные станции для электромобилей

2 станции зарядки электромобилей построят в Волгограде и Волжском. Фото: Архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобили, которые работают на электродвигателях, пока являются роскошью. Их стоимость высока по сравнению с обычными бензиновыми машинами, и использовать такие авто хлопотно. Не везде есть специальные заправки для электромобилей. В Волгограде и Волжском решили построить 2 зарядные электрические станции. Были объявлены электронные аукционы, заказчиком строительства выступает «Волгоградоблэлектро». Начальная стоимость работ в Волгограде составляет 15,6 миллиона рублей, в Волжском – 15,9 миллиона рублей. Об сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал госзакупок.

В Волжском станция зарядки для электромобилей появится на улице имени генерала Карбышева между улицами Александрова и Оломоуцкой. Одновременно на ней должны заряжаться до 6 машин. Объем отпускаемой электроэнергии составит до 2 ГВт в год. Работать ЭЗС должна круглогодично. Срок работ не уточняется.

Станция для зарядки электрических авто в Волгограде планируют построить на проспекте Ленина на земельном участке с кадастровым номером 34:34:000000:56869. Это территория рядом остановкой скоростного трамвая «ТРК Европа сити молл». Станция будет обладать такими же техническими характеристиками, как и Волжском. Она также должна одновременно заряжать до 6 автомобилей.

Отметим, ранее первая в Волгограде станция для зарядки электромобилей появилась у ТЦ «Акварель».