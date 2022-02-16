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Происшествия16 февраля 2022 9:10

Волжанину грозит срок за торговлю фальшивой брендовой одеждой

В магазине нашли вещи общей стоимостью порядка 15 миллионов рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Полиция возбудила уголовное дело.

Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летний житель Волжского стал фигурантом уголовного дела за незаконное предпринимательство и торговлю фальшивой брендовой одеждой. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина попросил знакомого, у которого было ИП, арендовать помещение в одном из ТЦ. Он привозил контрафактный товар в торговую точку и неплохо зарабатывал. Когда нагрянули полицейские, в магазине нашли порядка 28 тысяч товаров разных категорий общей стоимостью порядка 15 миллионов рублей. все изъяли.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статьям 180 и 171.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается ущерб, причинённый правообладателям торговых марок, - уточнили в ведомстве.