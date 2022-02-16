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Происшествия16 февраля 2022 8:28

Самолет Москва-Волгоград сел в Гумраке со второй попытки из-за угрозы жесткой посадки

В авиаинциденте никто не пострадал
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Самолет со второй попытки сел в Гумраке.

Самолет со второй попытки сел в Гумраке.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Самолет Боинг-737 , выполнявший рейс Москва (Внуково) – Волгоград 13 февраля, не смог с первой попытки приземлиться в Гумраке из-за возникших сложностей. Было подозрение на грубую посадку, из-за чего командир экипажа решил не рисковать жизнью 157 пассажиров и уйти на второй круг, чтобы приземлиться со второй попытки. Повторный заход и посадку экипаж произвел благополучно, о чем сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.

Уже после эксперты сделали расшифровку средств объективного контроля. Обнаружили превышение значений вертикальной скорости и перегрузки в момент посадки. Во время второй попытки все прошло благополучно: ни борт, ни пассажиры не пострадали.