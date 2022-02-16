В волгоградском СИЗО нашли тело 19-летнего иностранца Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения в камере СИЗО №4 в Волгограде тела 19-летнего уроженца Узбекистана. Молодого человека подозревали в мошенничестве. Его должны были экстрадировать по запросу прокуратуры Республики. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

Арестант находился в следственном изоляторе не один, но в день трагедии второго увезли на следственные действия. Тело молодого человека обнаружили в камере. По предварительной версии, это мог быть суицид – погибший состоял на специализированном учете как склонный к подобным действиям.

В настоящий момент выясняются обстоятельства гибели заключенного.