Под Волгоградом нашли обглоданное крысами тело пенсионера

По факту обнаружения тела проводится проверка. Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

Волгоградские следователи выясняют обстоятельства гибели 71-летнего пенсионера из села Лебяжье Камышинского района, чье тело после смерти обглодали крысы. Страшную находку 14 февраля совершил сын погибшего. По его словам, отец был серьезно болен и уже не вставал с постели. Несмотря на то, что родственники проживали под одной крышей, мужчина запоздало узнал о гибели отца – того успели погрызть мелкие животные, обитающие в частном доме. У погибшего отсутствовала часть бедра.

По предварительной информации, криминальных следов судмедэксперты не нашли. Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, проводится проверка.