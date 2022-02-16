«Ситиматик-Волгоград» оформил витрину в «Музее не мусора», посвященную бумаге

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» продолжает создание корпоративного «Музея не мусора». На днях была оформлена его вторая витрина, полностью посвященная бумаге. Этот вид вторичного материального ресурса (ВМР) является вторым по популярности после пластика материалом у переработчиков.

В витрине подробно представлена информация об истории бумаги, ее видах, об изготовлении первых бумагоподобных материалов, о вариантах ее использования в современном мире. Посетители также узнают, как повторно перерабатывают бумагу, что из нее делают, что такое макулатура и как правильно ее собирать для последующей передачи во вторичный оборот. Витрина подскажет, как меньше использовать бумагу в повседневной жизни с целью максимального сохранения лесов. Для Волгоградской области эта тема особенно важна, так как регион относится к малолесным - при общей площади 113 тыс. км², леса в области занимают лишь 4,3 %. Поэтому экосоветы бумажной витрины «Музея не мусора» очень актуальны и научат сберегать зеленые легкие планеты.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Напомним, первая витрина будущего музея составлена из экспонатов, найденных на участке сортировки регоператора в Кировском районе Волгограда. В основном, это предметы военных лет и быта советских времен. После улучшения эпидемиологической обстановки в Волгограде для посетителей вход и знакомство с музейными экспозициями будет свободным, для школьников и студентов планируется проводить тематические экскурсионные программы и практические исследовательские занятия.