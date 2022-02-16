Волгоградец на «Приоре» врезался в «КамАЗ» и погиб

Приехавшие врачи констатировали смерть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки, 15 февраля, на трассах Волгоградской области произошло две аварии – в одной пострадал 39-летний пешеход, в другой погиб 31-летний водитель. Смертельное ДТП случилось в Красноармейском районе города-героя на трассе «Каспий». Мужчина за рулем «Лады Приоры» ехал со стороны улицы 40 лет ВЛКСМ в сторону Чапурников.

- На 2 км не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком «КамАЗ 3012АС» под управлением 43-летнего жителя Белгородской области, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Скорую вызвали сразу, но приехавшие на место аварии врачи констатировали смерть – водитель скончался сразу после столкновения.