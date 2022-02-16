Волгоградский Роспотребнадзор нашел в магазинах опасное мясо

Выбирать мясную продукцию нужно грамотно. Роспотребнадзор дает советы. Фото: Эдуард Абрамов

Роспотребнадзор Волгоградской области подвел итоги прошлогодних проверок качества мяса, которое продают жителям региона. В общей сложности инспекторы взяли 900 проб продукции из разных магазинов. Увы, не все мясо оказалось безопасным для покупателей. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе профильного ведомства, в 6,6% проб оказались бактерии. Ответственных лиц оштрафовали на 175 тысяч рублей. Что касается других показателей – химических и физико-химических – все товары соответствовали нормативам.

Волгоградцам рекомендуют правильно выбирать мясные продукты. Все-таки этот продукт является основным в нашем рационе. Покупать мясо нужно только в санкционированных местах, всегда смотреть на срок годности и состав, условия хранения.

- Если возникли сомнения в качестве и безопасности мясной продукции, вы вправе потребовать у продавца сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукта, - посоветовали в Роспотребнадзоре.