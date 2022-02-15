В Волгограде 16 февраля без электричества останутся 4 района

Север и юг Волгограда останутся без света 16 февраля Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются ежедневные отключения электричества в многоквартирных и частных домах. Очередные коммунальные неудобства для волгоградцев из-за плановых ремонтных и профилактических работ случатся в четырех районах города. Электроснабжение будет отсутствовать в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах, рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

В Тракторозаводском районе с 13.00 до 17.00 обесточат дома по адресам: ул. Мозырьская, 1-11, 2-20, 20а; ул. Нахичеванская, 1-17, 2-18; ул.95-й Гвардейской Дивизии, 1, 3, 5, 7; ул. Борьбы, 2, 4; ул. Шурухина, 8; ул. Жолудева, 8; ул. Дзержинского, 23.

В Краснооктябрьском районе электричества не будет с 13.00 до 17.00 в домах №1, 3, 5, 7, 9, 11 ан улице Тарифной и №155 на проспекте Ленина.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся жители следующих адресов: ул. Сенная, 9-17; ул. Травяная, 1-71, 2а-4; ул. Песчаная, 6-80; ул. Ильмовая, 3, 4; ул. Ореховая, 2.

В Красноармейском районе электроснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 13.00 на улице Судостроительной, 49, 51, 53, 55, 57, 59 и на улице Электростальской, 3.