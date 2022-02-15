«Рожки да ножки»: горожане раскритиковали обрезку деревьев в центре Волгограда

Обрезка деревьев на улице Советской. Фото: пресс-служба мэрии.

Обрезка деревьев каждый год вызывает споры у волгоградцев. Лето у нас жаркое, хочется в самый зной спрятаться в тени. Поэтому горожане пристально следят, чтобы деревья не спиливали под «карандаш». 15 февраля уходовые процедуры прошли в центре на улице Советской в границах от 13-й Гвардейской до Гагарина. Их уже успели обсудить в соцсетях.

«На Гагарина вязы подрезали просто идеально, аккуратно и красиво, весной будет зелень, летом тень, а деревья проредили и подрезали. По Советской сегодня тоже проводили обрезку вязов, более радикально, но, по словам независимого специалиста, для вяза – допустимо. Опять отличились в школе №19. Там опять в нарушении законодательства: оставили от некоторых деревьев только «рожки да ножки». Видимо, все это только ради безопасности детей. Вот только ради этой же безопасности никто не спешил убрать сосульки с крыш школы и близлежащих домов» - отметила Екатерина Федорова.

В мэрии прокомментировали сегодняшнюю обрезку деревьев. Омолаживающую обрезку проводили специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз».

- Данный метод необходим для стимуляции роста молодых побегов, создающих новую крону дерева. Омолаживающая обрезка, согласно технологии, производится в холодное время года до наступления вегетационного периода и начала сокодвижения. Обрезанные ветки на месте перерабатываются в щепки при помощи дробильной машины, после чего специалисты убирают опилки с использованием трактора-щетки. Угроза уничтожения зеленых насаждений при проведении данных работ отсутствует, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации.