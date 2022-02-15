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Экономика15 февраля 2022 14:06

В Волгоградской области стали производить больше автохимии и тканей из хлопка

За прошлый год предприятия выпустили импортозамещающей продукции на 70 миллиардов
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Волгоградские предприятия увеличили выпуск средств для клининга.

Волгоградские предприятия увеличили выпуск средств для клининга.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока волгоградцы обсуждают, что промышленность регионы пришла в упадок, заводы умерли, производство встало, тысячи работников волгоградских предприятий трудятся в несколько смен, выпуская продукции на десятки миллиардов. Только в этом году 65 компаний произвели импортозамещающей продукции на 70 миллиардов, на 4% улучшив показатели прошлого года. За 6 лет действия программы импортозамещения такой продукции произвели на 385 миллиардов рублей. Лидеры в этой сфере – химический и металлургический комплексы.

Производство не только не встало, но и развивается. К примеру, мы по информации облпромторга, мы стали больше производить автохимии и средств для клининга (объем продукции вырос на 37%), хлопчатобумажных тканей (на 28%), керамической плитки, стройматериалов. Увеличили выпуск проката и обожженных анодов. Успехи предприятий власти объясняют в том числе участием в инвестпроектах, модернизацией площадок и т.д.