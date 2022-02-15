Волгоградец угрожал фельдшеру скорой помощи

Приехавших врачей скорой помощи встретил пьяный мужчина с ножом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральном районе Волгограда приехавших врачей скорой помощи встретил пьяный мужчина с ножом. Пациент требовал закрыть больничный лист, держа в руках холодное оружие. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, после этого случая руководство медучреждения написало заявление на буйного пациента. Полиция проводит проверку.

- Нетрезвый мужчина попросил закрыть больничный лист. Фельдшер объяснила, что ему надо обратиться в поликлинику. По словам медиков, у мужчины в руках был нож. Однако прибывшим на место полицейским он пояснил, что держал в руках ключи, - уточнили в Главке.

В медучреждении подтвердили, что такое инцидент имел место. К счастью, фельдшер благополучно покинула квартиру пациента.