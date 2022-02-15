В Волгоградской области на карантине по ОРВИ находятся 5 школ

5 школ Волгоградской области закрыты на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области снижается заболеваемость ОРВИ среди детей. При этом пока не все образовательные учреждения могут вернуться к обычному режиму работы. Полностью на карантин по ОРВИ закрыты 5 школ, рассказали «КП-Волгоград» в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Также на дистанте находится одна группа в Волгоградском строительном техникуме.

В Волгоградском индустриальном техникуме лабораторные занятия проходят очном, лабораторные – в дистанционном формате. Такое решение руководство образовательной организации приняло с целью профилактики и минимизации рисков распространения ОРВИ. Карантин в группах отсутствует.