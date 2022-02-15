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Общество15 февраля 2022 13:56

В Волгоградской области на карантине по ОРВИ находятся 5 школ

Также на дистанте находится одна группа Волгоградского строительного техникума
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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5 школ Волгоградской области закрыты на карантин

5 школ Волгоградской области закрыты на карантин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области снижается заболеваемость ОРВИ среди детей. При этом пока не все образовательные учреждения могут вернуться к обычному режиму работы. Полностью на карантин по ОРВИ закрыты 5 школ, рассказали «КП-Волгоград» в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Также на дистанте находится одна группа в Волгоградском строительном техникуме.

В Волгоградском индустриальном техникуме лабораторные занятия проходят очном, лабораторные – в дистанционном формате. Такое решение руководство образовательной организации приняло с целью профилактики и минимизации рисков распространения ОРВИ. Карантин в группах отсутствует.