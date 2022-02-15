Перепад температуры с -16 до +6 градусов ожидается в Волгоградской области 16 февраля

В Волгограде в среду осадков не обещают Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в последние дни установилась погода, при которой ночью температура воздуха опускается значительно ниже ноля, а днем стоит небольшой «плюс». В среду в регионе ожидается перепад температур с -16 до +6 градусов. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, 16 февраля в Волгограде и области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь.

Юго-западный ветер с переходом на юго-восточный подует со скоростью 2-7 м/с, местами порывы составят 8-12 м/с. По области температура воздуха в ночные часы составит -4...-9º, в северных районах -11...-16º, в среду днем -4...+1º, местами до +6º. В Волгограде ближайшей ночью -7...-9º, днем +1...+3º.