В Волгоградской области полицейским пришлось отправиться в погоню за браконьерами

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Поздним вечером 14 февраля в Безымянском охотничьем угодье Михайловского района полицейские выявили факт незаконной охоты. Браконьеры, увидев сотрудников в форме, попытались скрыться на машине «Нива». После непродолжительной погони их догнали участковые инспекторы и сотрудники ДПС. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в автомобиле были 56-летний водитель и 48-летний ранее неоднократно судимый пассажир.

Задержанные оказались жителями одного из хуторов Михайловского района. В багажнике машины полицейские нашли 2 туши убитых косуль, охотничий карабин и патроны. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

- Подозреваемые вину в содеянном признали и пояснили, что решили добыть животных для последующего употребления их мяса в пищу, несмотря на запрет на отстрел парнокопытных в данный период времени, - отметили в региональной полиции.

Полицейские также установили, что водитель «Нивы» ранее был лишен прав на нарушение Правил дорожного движения. Однако он сел за руль, чтобы поехать на незаконную охоту, да еще в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на браконьеров по статье «Незаконная охота», а водителя еще могут обвинить по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Им грозит до двух лет тюрьмы.