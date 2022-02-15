Волгоградцы массово заболевают парагриппом, аденовирусом, РС-вирусом

В Волгоградской области превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградцы продолжают массового болеть острыми респираторными инфекциями. Жители региона подхватывают негриппозные вирусы: парагрипп, аденовирус, РС-вирус и COVID-19, рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. На 6-й календарной неделе эпидпорог в регионе по-прежнему превышен по совокупности населения и отдельно среди взрослых. Зато среди детей заболеваемость ОРВИ за неделю упала на 3%.

- Уменьшилась заболеваемость среди детей в группах 0-2 года на 12%, 3-6 лет – на 18%, 7-14 лет - на 15%. По группам детей заболеваемость ОРВИ ниже эпидемических порогов, - отметили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе из-за заболеваемости ОРВИ был объявлен карантин в 8 школах и 4 детских садах. Частично приостанавливались занятия в классах и группах в 103 школах, 7 школах-интернатах, 8 детсадах, 2 колледжах и 2 вузах.