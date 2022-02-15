В Волгограде пойманным на взятке инспекторам ДПС ужесточили приговор

Бывшие полицейские проведут в колонии строгого режима 7 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Волгоградский областной суд ужесточил приговор двум инспекторам ДПС, которые попались на взятке. Бывшие полицейские получили по 7 лет колонии. В апреле 2019 года Александр Карпенко и Антон Курышев при исполнении должностных обязанностей на трассе Р-228 «Волгоград-Сызрань» остановили машину «Geely MK Cross», водитель которой оказался пьяным. Полицейские предложили мужчине не отправлять его на медосвидетельствование, если он заплатит им 20 тысяч рублей. Водитель согласился дать взятку.

Действия инспекторов пресекли оперативники Управления собственной безопасности регионального Главка МВД, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Во время судебного разбирательства Александр Карпенко и Антон Курышев вину не признавали. Центральный районный суд каждого из них наказал штрафом в 1,6 миллиона рублей и лишил права занимать должности, связанные с функциями представителей власти на госслужбе, в органах местного самоуправления, в полиции на 3 года.

Прокурор, не согласившись с приговором, обжаловал его. Волгоградский областной суд изучил материалы дела, выслушал участников процесса и вынес более суровое наказание. Бывшие инспекторы ДПС вместо штрафа отправятся на 7 лет в колонию строго режима. Еще их лишили специальных званий и сохранили им запрет в течение трех лет занимать определенные должности.